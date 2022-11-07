Российский губернатор ответил на сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Приморский губернатор поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в зоне СВО

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил проверить информацию о потерях морской пехоты в зоне проведения спецоперации. Его слова приводит правительство российского региона в Telegram-канале.

«Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации», — сказал губернатор.

Кожемяко не исключил, что сообщения о потерях российской стороны — вброс со стороны украинских спецслужб.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что морская пехота 55-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в ДНР. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

28 марта президент России Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская». В указе главы государства говорилось, что звание присваивается воинскому формированию за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях. Гвардейский статус получают элитные формирования, которые отличились на поле боя. Гвардейские войска впервые появились в России во времена Петра I — они берут свое начало от «потешных» Семеновского и Преображенского полков.

