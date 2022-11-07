Приморский губернатор рассказал о потерях российской армии в боях под Павловкой

«Ъ»: глава Приморья Кожемяко подтвердил потери под Павловкой, но назвал их преувеличенными

Губернатору Олегу Кожемяко удалось связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. Он отметил, что потери в рядах бойцов есть, однако они значительно преувеличены. Об этом Кожемяко заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале правительства Приморья.

Кожемяко пояснил, что морпехи из Приморского края участвуют в боях с самого начала спецоперации на Украине.

«От них информация по поводу боев за Павловку такая: "Наступаем жестко, да потери есть, но далеко не такие"», — сказал губернатор.

Кожемяко заверил, что власти окажут материальную помощь родственникам погибших приморских бойцов. Также он подчеркнул, что направил в прокуратуру для выяснения ситуации о потерях 155-й бригады морской пехоты в зоне СВО.

Накануне в соцсетях появились данные о том, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

28 марта президент России Владимир Путин присвоил 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетное наименование «гвардейская». В указе главы государства говорилось, что звание присваивается воинскому формированию за героизм, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях.