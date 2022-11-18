Минобороны заявило о взятии поселка Опытное в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль поселка Опытное в ДНР

Российские войска взяли под контроль поселок Опытное, находящийся в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 18 ноября, журналистам заявили в Минобороны России.

«Противник безуспешно пытался контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Владимировка и Павловка Донецкой народной республики, чтобы остановить продвижение вперед российских войск», — объяснили в оборонном ведомстве.

При помощи ударов российской артиллерии и штурмовых групп все контратаки были отражены, а подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отброшены на исходные позиции.

В результате безуспешных контратак ВСУ потеряли более 100 военнослужащих убитыми и раненым. Кроме того, был уничтожен танк, три боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортера и семь автомобилей.

Ранее стало известно, что российские войска в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Павловка, находящийся в ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и Луганской народной республики (ЛНР).