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23:01, 13 декабря 2022Забота о себе

Названы способы справиться с тяжестью в желудке из-за праздничных застолий

Врач Серенко посоветовал больше гулять для снятия тяжести в желудке из-за переедания

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Для снятия тяжести в желудке из-за переедания во время праздничных застолий стоит повысить физическую активность и больше гулять, посоветовал Кирилл Серенко, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России, руководитель сети клиник «Семейная». В беседе с «Лентой.ру» он назвал и некоторые другие способы снятия неприятных ощущений в области живота, возникших из-за неумеренности в еде.

Врач заявил, что в течение новогодних праздников россияне массово страдают от последствий переедания, которое усугубляется гиподинамией и употреблением алкоголя. Чтобы справиться с возникшей из-за этого тяжестью в животе, прежде всего необходимо повысить физическую активность, например, больше гулять, играть на свежем воздухе, заниматься спортом. Во время встреч с родными и друзьями не надо постоянно сидеть за столом, гораздо лучше чередовать прием пищи с танцами, играми или песнями в караоке.

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Также Серенко рекомендовал отказаться от злоупотребления алкоголем в праздники или значительно ограничить его количество, так как крепкие спиртные напитки способствуют повышению аппетита и, как следствие, ведут к появлению тяжести в желудке из-за неумеренности в еде.

Поскольку чувство насыщения при быстром поглощении пищи на фоне голода может приходить с запозданием, чтобы не страдать от переедания, лучше есть понемногу равномерно по времени, чем набрасываться голодным на еду сразу после приглашения к праздничному столу

Кирилл СеренкоКандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник ЦНИИОИЗ Минздрава России, руководитель сети клиник «Семейная».

Если же в ходе застолья силы и аппетит все же рассчитать не удалось, для снятия тяжести в животе Серенко рекомендовал принять ферментные препараты, препараты, ускоряющие моторику желудочно-кишечного тракта, при запорах — слабительные. Подбирать соответствующие препараты лучше вместе с лечащим врачом.

«В ряде культур для облегчения и принудительной эвакуации уже съеденного искусственно вызывают рвоту, однако рекомендовать такой способ в качестве регулярно работающего нельзя», — подытожил врач.

Ранее россиянам назвали способы избежать переедания в новогодние праздники. Для этого необходимо заранее спланировать меню и делать меньше салатов и нарезок, посоветовала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Оксана Михалева.

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Наталья Обрядина
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