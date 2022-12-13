Экс-сотрудник ЦРУ оценил актерский талант Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером, но этого недостаточно для того, чтобы стать успешным политиком. Так актерский талант украинского лидера оценил экс-сотрудник и аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show.
«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза. У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, (...) но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — заявил экс-аналитик. Он также назвал Зеленского «парнем, который погряз в коррупции и втянул Украину в кризис, став настоящим игроком на мировой арене».
Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о плохом физическом состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после начала российской спецоперации. Он объяснил, что глава государства очень сильно устал. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — пояснил Арестович.