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20:13, 13 декабря 2022Мир

Экс-сотрудник ЦРУ оценил актерский талант Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером, но этого недостаточно для того, чтобы стать успешным политиком. Так актерский талант украинского лидера оценил экс-сотрудник и аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show.

«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза. У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, (...) но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — заявил экс-аналитик. Он также назвал Зеленского «парнем, который погряз в коррупции и втянул Украину в кризис, став настоящим игроком на мировой арене».

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о плохом физическом состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после начала российской спецоперации. Он объяснил, что глава государства очень сильно устал. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — пояснил Арестович.

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Виктория Кондратьева
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