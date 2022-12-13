Экс-сотрудник ЦРУ оценил актерский талант Зеленского

Экс-сотрудник ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актером, но плохим политиком

Президент Украины Владимир Зеленский является хорошим актером, но этого недостаточно для того, чтобы стать успешным политиком. Так актерский талант украинского лидера оценил экс-сотрудник и аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире новостной программы The Jimmy Dore Show.

«Он был хорошим комиком и отличным актером, давайте посмотрим правде в глаза. У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется, (...) но скоро ему придется осознать, что это не продлится долго», — заявил экс-аналитик. Он также назвал Зеленского «парнем, который погряз в коррупции и втянул Украину в кризис, став настоящим игроком на мировой арене».

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о плохом физическом состоянии украинского лидера Владимира Зеленского после начала российской спецоперации. Он объяснил, что глава государства очень сильно устал. «Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек тоже уставший», — пояснил Арестович.