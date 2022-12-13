США предрекли рост напряженности в отношениях с Европой

Инвестор Джим Роджерс заявил, что напряженность в отношениях США и Европы будет расти

Известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков, в беседе с РИА Новости предрек рост напряженности в отношениях Вашингтона с Европой на фоне экономических проблем ЕС.

По словам Роджерса, многие европейцы недовольны и не понимают, почему должны сейчас страдать. «Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты», — заявил он.

Однако, считает инвестор, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. В случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители начнут падать, что станет причиной для снижения напряженности в Европе, заключил Роджерс.

Закон по борьбе с инфляцией (The Inflation Reduction Act) президент США Джо Байден подписал в августе. Он предусматривает выделение сотен миллиардов долларов на развитие энергетического сектора, социальной сферы, а также предполагает налоговую реформу.

