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05:11, 13 декабря 2022Мир

США предрекли рост напряженности в отношениях с Европой

Инвестор Джим Роджерс заявил, что напряженность в отношениях США и Европы будет расти

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Известный американский инвестор Джим Роджерс, комментируя американский закон о борьбе с инфляцией, вызвавший недовольство европейских политиков, в беседе с РИА Новости предрек рост напряженности в отношениях Вашингтона с Европой на фоне экономических проблем ЕС.

По словам Роджерса, многие европейцы недовольны и не понимают, почему должны сейчас страдать. «Они ищут, кого можно обвинить, и они будут винить Соединенные Штаты», — заявил он.

Однако, считает инвестор, говорить о конце сотрудничества западных союзников не приходится. В случае окончания конфликта на Украине цены на зерно и энергоносители начнут падать, что станет причиной для снижения напряженности в Европе, заключил Роджерс.

Закон по борьбе с инфляцией (The Inflation Reduction Act) президент США Джо Байден подписал в августе. Он предусматривает выделение сотен миллиардов долларов на развитие энергетического сектора, социальной сферы, а также предполагает налоговую реформу.

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Марина Совина
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