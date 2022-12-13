Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 13 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 13 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

За минувшие сутки российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, а также поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Украина пыталась контратаковать на южнодонецком направлении, но российские военные сорвали попытку ВСУ и уничтожили до 50 человек. Контратаки также были отражены на донецком направлении (тогда Украина потеряла более 30 военнослужащих), а также на краснолиманском направлении (были уничтожены более 50 бойцов ВСУ).

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 343 самолета, 183 вертолета, 2655 БПЛА, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.