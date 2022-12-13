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15:22, 13 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 13 декабря

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на 13 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки российские военные уничтожили свыше 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, а также поразили семь украинских пунктов управления в ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Украина пыталась контратаковать на южнодонецком направлении, но российские военные сорвали попытку ВСУ и уничтожили до 50 человек. Контратаки также были отражены на донецком направлении (тогда Украина потеряла более 30 военнослужащих), а также на краснолиманском направлении (были уничтожены более 50 бойцов ВСУ).

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 343 самолета, 183 вертолета, 2655 БПЛА, 396 зенитных ракетных комплексов, 7087 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 7582 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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