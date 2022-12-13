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10:25, 13 декабря 2022Из жизни

Леопард растерзал семилетнего мальчика на глазах у сестры

News 18: в Индии леопард напал на семилетнего ребенка и убил его

Фото: Prashant Saini / Unsplash

В индийском штате Уттар-Прадеш леопард напал на семилетнего мальчика на глазах у его сестры и растерзал его. Об этом сообщает News 18.

Вечером семилетний Лавкуш Ядав возвращался с плантации сахарного тростника вместе со старшей сестрой Дипой. Неожиданно на него набросился леопард.

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На крик Дипы сбежались окрестные жители, вооруженные палками, но к тому времени хищник успел убить ребенка и скрылся, бросив его окровавленное тело. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали смерть мальчика.

Представители департамента лесного хозяйства организовали патрулирование территории на случай, если леопард вернется в деревню. Жителям порекомендовали передвигаться группами.

Ранее сообщалось, что леопард утащил и растерзал пятилетнего ребенка в индийской деревне Нишни в штате Уттаракханд. Местные жители увидели нападение и подняли тревогу, но леопарду с жертвой в зубах удалось скрыться от них.

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Алиса Дмитриева
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