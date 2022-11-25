Леопард растерзал пятилетнего ребенка

NDTV: леопард утащил и растерзал пятилетнего мальчика

Леопард утащил и растерзал пятилетнего ребенка в индийской деревне Нишни в штате Уттаракханд. Об этом сообщает NDTV.

Мальчик по имени Плиуш возвращался домой с прогулки, когда на него напал леопард и утащил его в поле. Местные жители увидели это и подняли тревогу, но леопарду с жертвой в зубах удалось скрыться от них в лесу.

К моменту, когда очевидцы разыскали мальчика, он был уже мертв.

Жители деревни утверждают, что животное постоянно возвращается на место, где бросило ребенка, и опасаются новых нападений. Представители Департамента лесных ресурсов занялись установкой клетки в этой местности, чтобы изловить хищника.

Ранее сообщалось, что в пригороде индийского города Мумбаи на глазах у матери годовалую девочку похитил и растерзал леопард. Девочку нашли живой, но из-за плохого состояния дорог не смогли вовремя доставить больницу, в результате чего она скончалась.

