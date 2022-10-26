Леопард похитил и растерзал годовалого ребенка на глазах у матери

Indian Express: леопард утащил годовалую девочку в лес и растерзал ее

В пригороде индийского города Мумбаи на глазах у матери годовалую девочку похитил и растерзал леопард. Об этом сообщает Indian Express.

Ранним утром девочка по имени Эльтиха Ахилеш Лот играла во дворе со своей матерью. Когда женщина отвернулась, из кустов выпрыгнул леопард, схватил ребенка и утащил в лес. Как только мать поняла, что произошло, она начала звать на помощь. Услышав крик, на улицу выбежали соседи и родственники.

Жители деревни организовали поиски и спустя час нашли раненую девочку в 300 метрах от ее дома. Рядом с ребенком все еще находился леопард. На голове и плечах пострадавшей были серьезные травмы.

Люди отпугнули хищника и повезли ребенка в больницу. Из-за плохого состояния дорог путь до медицинского учреждения занял слишком много времени. В результате девочка скончалась.

Родственники девочки рассказали, что пока ее везли в больницу, леопард вернулся на их участок. Соседи видели дикое животное и через два дня после происшествия.

Представители лесной службы установили 12 фотоловушек и клетку в радиусе километра от места происшествия. «Мы направили специалистов, которые обойдут все племенные деревни в окрестностях и сообщат жителям о произошедшем», — сообщили в руководстве национального парка.

Ранее сообщалось, что в индийском заповеднике Ковери Уайлдлайф, штат Карнатака, леопард убил и съел мужчину, который незаконно отправился в лес пасти скот.