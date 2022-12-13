В Минздраве призвали не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий

Инфекционист Чуланов призвал не переносить грипп «на ногах» из-за серьезных последствий

Человеку, который заболел гриппом, не рекомендуется переносить болезнь «на ногах», так как это может привести к серьезным последствиям для здоровья. С таким призывом к россиянам обратился главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

Специалист назвал грипп серьезным вирусным заболеванием и подчеркнул, что первые три дня болезни нужно провести в постели. Успех борьбы с болезнью зависит от иммунной системы пациента, в связи с чем нужно создать благоприятные для борьбы с гриппом условия, сказал Чуланов.

«В идеале первые три дня болезни человек должен провести в постели, в хорошо проветриваемой комнате с высокой влажностью воздуха (40-60 процентов). В эти дни необходимо обильное теплое питье и исключительно легкая жидкая пища», — сказал инфекционист.

Чуланов указал, что при гриппе человеку противопоказаны физические и умственные нагрузки, в частности, длительный просмотр телевизора. Болезнь чаще всего начинает отступать на четвертый день, рассказал специалист.

По последним данным Роспотребнадзора, в стране в 82 регионах выявили свиной грипп. За неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4 процента, подчеркнули в федеральной службе.