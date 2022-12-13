Россиян предупредили об опасности «кротовухи» из популярного мема

Роспотребнадзор предупредил об опасности настойки на тушке крота из популярного мема

Роспотребнадзор сообщил россиянам об опасности употребления спиртовой настойки на тушке крота под названием «кротовуха», которая ранее стала популярным мемом в соцсетях. О том, какой вред может нанести этот напиток, ведомство рассказало в Telegram.

«В сети не утихают споры о зловещей "кротовухе" — спиртовой настойке на тушке мертвого крота. Не могли остаться в стороне от этой темы и спросили у наших специалистов, чем может быть опасен такой "напиток"», — указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве предупредили, что кроты едят насекомых и из-за этого очень часто заражаются глистами. В мышцах этих млекопитающих также могут присутствовать круглые черви трихинеллы, которых можно заметить только под микроскопом, а в кишечнике — плоские черви трематоды. Помимо того, у кротов находят и ленточных червей, добавили в Роспотребнадзоре.

«Среди кротов также распространены внешние паразиты — блохи и клещи. На одном зверьке встречаются до 15 и более блох и до 20-25 клещей. Это значит, что кроты могут быть переносчиками опасных инфекций, например — туляремии, которая передается человеку», — говорится в публикации.

При этом спиртовая среда, как подчеркнули в Роспотребнадзоре, не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Таким образом употребление продукции, подобной «кротовухе», опасно: оно может приводить как к тяжелым заболеваниям, так и к смерти, заключили в ведомстве.

Тренд о «кротовухе» родился благодаря комментарию одного из русскоязычных пользователей Twitter. 7 декабря он заявил, что пробовал настойку на мертвом кроте, и приложил фотографию с заспиртованной тушкой животного в банке. Позднее автор поста рассказал, что на вкус напиток напоминает «спирт с прелой землей после дождя в лиственном лесу».

Рассказ о настойке на кроте стал популярным и вызвал множество шуток в соцсети. «Импортозамещение, которого мы ждали», «Кротовуха сделала для веган-движения больше, чем все инициативы до этого», «Голосовуха — это как кротовуха, но еще неприятнее», — писали пользователи.

В конце ноября в сети стал мемом несуществующий фильм о русском мафиози «Гончаров», который якобы вышел на экраны в 1973 году. Пользователи выдумали сюжет картины, создали его постер и опубликовали изображения с вымышленными героями.