Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:25, 13 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы из-за денег

В Новоалтайске осудили на 19 лет мужчину, зарезавшего свою экс-учительницу ради денег

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Алтайском крае суд приговорил к 19 годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за убийство 65-летней учительницы. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой»), пунктам «д,з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 1 июня 2021 года в Новоалтайске фигурант решился совершить разбойное нападение из-за проблем с деньгами. Он купил перчатки и нож, а его целью стала бывшая учительница. Мужчина знал, что пенсионерка живет одна. Тогда он проник в ее дом и 44 раза ударил ножом, нанеся смертельные травмы. Однако в жилище потерпевшей не было ничего ценного, тогда осужденный забрал имущество на 15 тысяч рублей и сбежал.

Отмечается, что фигурант сначала признал вину, но затем отказался от показаний. Кроме того, родственники предоставили ему ложное алиби.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Оценен шанс России вернуть лидерство в поставках газа в Евросоюз
Марочко заявил о саботаже приказов командования ВСУ со стороны украинцев
Раскрыта стоимость передержки питомца в новогоднюю ночь
Зеленского обвинили в использовании СБУ для сохранения власти
В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины
Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Названа идеальная поза для мягкого секса
Блогерша показала простой способ скрыть второй подбородок
Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы из-за денег
Директор российской школы провел урок химии и случайно отравил учеников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.