«МегаФон» первым запустил облачный офис на базе отечественных решений

«МегаФон» предложил клиентам альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис

«МегаФон» первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис. Об этом говорится в сообщении оператора связи. Теперь в «МегаФон Облаке» клиентам доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

Как отмечается в сообщении «МегаФона», размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду: с помощью решений МойОфис можно в режиме реального времени и с любого устройства создавать и совместно редактировать документы. Продукт доступен по подписочной модели (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Также он будет работать на любой операционной системе и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно», — говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона».

Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса. «Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS», — комментирует Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.

По его словам, доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30 процентов

Российские офисные решения МойОфис размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам: это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и госзаказчикам.