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01:49, 13 декабря 2022Бывший СССР

Пожар в «пункте несокрушимости» в Киеве попал на видео

«Страна.ua» опубликовала видео пожара в «пункте несокрушимости» в Печерском районе Киева

В Печерском районе Киева загорелся пункт обогрева, пожар попал на видео, его публикует украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Киеве, на Печерске, горит "пункт несокрушимости"», — говорится в сообщении.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко допустил, что город может остаться без тепла и воды до самой весны в том случае, если лишится отопления хотя бы на один день.

Марина Совина
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