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11:52, 13 декабря 2022Россия

Бут рассказал об отношении к заключенным в тюрьмах США

Освобожденный из американской тюрьмы Бут рассказал о жестоком отношении к заключенным

Фото: Damir Sagolj / Reuters

Освобожденный из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут в интервью kp.ru рассказал, что в тюрьмах США лечить осужденных начинают только после того, как они теряют сознание.

По словам Бута, в конце февраля он перенес коронавирус. Заболевание протекало легко, однако позже у него началось воспаление на коже, похожее на аллергию, — грибковая инфекция. «А в тюрьме у них лечат только тогда, когда ты теряешь сознание. У меня дошло до того, что ноги покрылись коростой, они постоянно кровоточили и опухали», — рассказал о жестоком отношении к заключенным россиянин.

Мужчине пришлось самостоятельно справляться с болезнью без помощи врачей на протяжении трех недель. Квалифицированную врачебную помощь он получил только после вмешательства в ситуацию российских дипломатов, рассказал Бут.

Виктор Бут отбывал срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием в Соединенных Штатах. Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу американской стороны. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы.

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Сергей Истомин
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