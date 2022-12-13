MGCom и Group4Media стали стратегическими партнерами

MGCom и Group4Media заключили стратегическое партнерство

Рекламный холдинг MGCom и группа компаний по управлению медиа-инвестициями Group4Media заключили стратегическое партнерство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службах компаний.

MGCom и Group4Media создали альянс, в рамках которого планируют использовать совместную экспертизу, технологические разработки и инфраструктурную базу, чтобы реализовывать 360-рекламные кампании. Свои услуги они будут предлагать среднему и крупному бизнесу. Ожидается, что альянс поможет своим клиентам выйти на новый уровень показателей роста бизнеса.

CEO Group4Media Мария Колосова отметила, что одной из предпосылок для партнерства стало стремление двух холдингов создать решения, которые позволят клиентам управлять вложениями во всех медиасферах на основании бизнес-результата в режиме реального времени. В MGCom добавили, что подобные альянсы выходят на первый план в условиях трансформации рынка, которая наблюдается сейчас.

«Хочу надеяться, что мы сделали первый шаг для построения крупнейшей 360-рекламной группы России. Для этого у нас есть все: объединение performance-подхода с медийной экспертизой, энергичный стиль менеджмента и умение считать эффективность рекламы для бизнеса клиентов, а также глобальный опыт и корпоративные ценности наших партнеров», — добавил CEO и основатель MGCom Митя Горелик.

MGCom — это независимый рекламный холдинг, предлагающий среднему и крупному бизнесу digital-услуги полного цикла. Компания 16 лет работает на рынке Performance и сотрудничала с такими брендами, как «Билайн», ЦИАН, KFC и «Связной».

Group4Media — локализованная группа компаний медиахолдинга WPP, ушедшего из России. До мая текущего года она носила название GroupM. В России группа представлена тремя агентствами, которые предоставляют услуги в сфере медиа — например, занимаются созданием медиастратегии и развитием цифровых бренд-активов.