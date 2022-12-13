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03:12, 13 декабря 2022Россия

Операторы связи договорились о национальном роуминге в новых регионах России

«Ведомости»: операторы договорились о национальном роуминга в новых регионах России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Российские телекомоператоры «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в ноябре договорились о запуске национального роуминга на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из российских операторов «большой четверки» и источник в одном из телекомоператоров, работающих на территории новых регионов.

По словам собеседника издания, близкого к федеральному оператору, до конца года роуминг на территории всех новых субъектов РФ начнет работать и у МТС.

Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя, национальный роуминг был отменен постановлением правительства в мае 2019 года. Это значит, что для абонентов в домашнем регионе и в поездках по стране условия получения услуг мобильной связи должны быть одинаковыми.

«Большая четверка» федеральных сотовых операторов не работает в Крыму и Севастополе, и пользователей на полуострове обслуживают местные операторы. Условия национального роуминга в новых регионах будут аналогичны крымским, уточнили изданию собеседник в одном из операторов «большой четверки» и источник, близкий к правительству одного из новых регионов.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября после подписания президентом соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о вхождении территорий в состав России прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

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Марина Совина
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