Опубликован трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные»

В сети появился трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные»

В сети появился полноценный трейлер второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные», премьера которого запланирована на июнь 2023 года. Он был опубликован в YouTube-аккаунте Sony Pictures Entertainment.

«Майлз Моралес возвращается в следующей главе оскароносной саги "Человек-паук: Через вселенные". После воссоединения с Гвен Стейси Человек-паук катапультируется через мультивселенную, где он встречает команду людей-пауков, вынужденных защищать собственную жизнь. Но когда герои спорят о том, как справиться с новой угрозой, Майлз сталкивается с другими пауками и должен заново решить для себя, что значит быть героем, чтобы спасти людей, которых он любит больше всего», — говорится в описании к видео.

Режиссерами проекта выступили Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон.

Первая часть анимационного фильма вышла в 2018 году. Она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.