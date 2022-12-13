Тагир Ситдеков отметил важность привлечения молодежи в передовые отрасли

Более 5 000 студентов прошли стажировки в компаниях Группы АФК «Система»

Благотворительный фонд АФК «Системы» и компании Группы организовали в 2022 году стажировки для более чем 5,2 тысячи студентов, получивших уникальный практический опыт и возможности для трудоустройства в разных отраслях экономики. Об этом говорится в сообщении корпорации.

«Наша Корпорация уже много лет инвестирует в передовые технологические разработки. Поэтому мы крайне заинтересованы в талантливых специалистах в различных сферах деятельности Группы. Их привлечение содействует как развитию отдельных отраслей, так всей российской экономики. Мы инициировали целый ряд специализированных программ подготовки молодежи для дальнейшей работы на предприятиях Группы. Только в этом году на эти цели было направлено в общей сложности около полумиллиарда рублей», — заявил президент АФК «Система» Тагир Ситдеков, председатель Попечительского совета благотворительного фонда Корпорации.

В реализации стажировочных программ принимают участие Благотворительный фонд «Система» и целый ряд компаний, входящих в Группу АФК «Система», включая МТС и МТС Банк, Ozon, Группу «Эталон», Агрохолдинг «СТЕПЬ», электротехнический холдинг ERSO, Sitronics Group, Segezha Group, МЕДСИ, «Биннофарм Групп», БЭСК, Центр водородных технологий и Центр водородной энергетики, а также другие технологические активы. Многие проекты осуществляются в рамках соглашений с ведущими российскими вузами и профессиональными образовательными организациями.

БФ «Система» в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее» реализует сразу несколько программ стажировок для более чем 300 студентов российских вузов и ссузов. Образовательная онлайн-платформа, цифровая база проекта, объединяет в банке вакансий более 650 возможностей для стажировки или работы от компаний Группы АФК «Система» — к ним открыт свободный доступ для всех, кто обучается на платформе.

«Стажировки – один из действенных инструментов практикоориентированной подготовки будущих специалистов. БФ «Система» реализует серию профориентационных программ, сопровождающих молодых людей к их первому рабочему месту. Такая работа – полоса со встречным движением, которая предполагает тесное взаимодействие с ключевыми партнерами – работодателями и образовательными организациями. Мы открыты к плодотворному сотрудничеству и приглашаем университеты к совместной работе в приближающемся 2023 году», — подчеркнула президент БФ «Система» Лариса Пастухова.

В частности, фондом совместно с Cosmos Hotel Group была проведена стажировочная программа CosmosCamp для студентов 3–5 курсов, обучающихся по направлению «Гостиничное дело»: 130 студентов из 50 городов России присоединились к онлайн-этапу программы, а лучшие участники прошли стажировку в отелях ведущей гостиничной сети России в Москве и Астрахани. В октябре 2022 года завершился AgroCamp — двухэтапная программа стажировки в агроотрасли для студентов профильных вузов и профессиональных образовательных организаций, организованная БФ «Система» и Агрохолдингом «СТЕПЬ».

Компании Группы АФК «Система», помимо стажировок и профориентационных мероприятий для учащихся образовательных организаций страны, также активно практикуют формат освоения профессии через трудоустройство лучших студентов. К примеру, более десятка студентов ведущих технических университетов, специализирующихся в области водородных технологий и являющихся стипендиатами Корпорации, получили возможность совмещать научную работу с прикладными разработками в рамках студенческого конструкторского бюро, созданного на базе Центра водородных технологий АФК «Система».

«Водородная энергетика — инновационная отрасль, успешное становление и развитие которой в нашей стране во многом зависит от воспитания нового поколения научно-инженерных кадров. Поэтому мы ведем системную работу с профильными вузами и на ранних вовлекаем в наши перспективные разработки лучшие интеллектуальные силы и целые проектные команды, способные совершить технологический прорыв», — прокомментировал Юрий Добровольский, генеральный директор ООО «Водородные технологии», руководитель Центра Компетенций НТИ при Институте проблем химической физики РАН «Технологии новых и мобильных источников энергии».

Стоит отметить, что активы, входящие в Группу, также организуют программы стажировок для студентов и молодых специалистов. Так, с 2021 года МТС запустила обновленную программу стажировок «МТС Интро». В любое время года, из любой точки страны можно пройти отбор на стажировку и стать частью экосистемы МТС. В рамках программы стажировки проходят во всех основных бизнес-подразделениях экосистемы: IТ, маркетинг, продуктовый менеджмент, финансы, HR, PR, техническое направление и многие другие. За два года программу прошли более 900 студентов, более трети стажеров по итогу трудоустроены в штате компании, а в IТ-направлении переходы в штат составили около 60 процентов. В 2023 году запланировано дальнейшее увеличение финансирования, направленного на работу с вузами, организацию кейс-чемпионатов и дней карьеры для студентов, а также оплату труда стажеров.

Ozon также активно привлекает студентов крупных российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова, ИТМО и другие) для погружения в практическую бизнес-среду. Компания предлагает программы оплачиваемых стажировок для студентов старших курсов: Ozon Camp по 5-ти различным направлениям (аналитика, маркетинг, коммерция, финансы, продакт) и Route Start, которая ориентирована на подбор студентов технических специальностей в IT-компанию Ozon Tech. Со времени запуска программ стажировок в 2021 году, в них приняло участие почти 2000 студентов. Около 60 процентов стажеров Ozon Camp и свыше 85 процентов участников программы Route Start перешли на работу в компанию.

Агрохолдингом «СТЕПЬ» в общей сложности были реализованы программы стажировок для более чем 150 молодых человек по программам агрономии, агроинженерии, наземных транспортно-технологических комплексов, техники и технологий пищевых производств, экономики, бухгалтерского учета и аудита, ИТ-технологий и другим.

В свою очередь, электротехнический холдинг ERSO в 2021 году создал корпоративный университет, который способствует развитию научного потенциала будущих специалистов отрасли. Среди партнеров ERSO University московские вузы: МЭИ, МГТУ, РАНХИГС, Высшая школа экономики, а также учебные учреждения Башкирии: УГНТУ, УГАТУ, УТЭК, УМК и другие.

Крупный девелопер «Эталон» сотрудничает с ведущими профильными университетами, включая Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Высшая школа экономики, Московский государственный строительный университет. В частности, партнерство с Академией А.Л. Штиглица предполагает проекты по решению задач в сфере проектирования интерьеров, формирования перспективных дизайн-решений в области благоустройства архитектурной среды, проведения совместных научно-практических, творческих и образовательных мероприятий по актуальным вопросам в архитектурно-строительной сфере.