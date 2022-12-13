Президент Украины Зеленский подписал закон о ликвидации киевского окружного админсуда

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации окружного административного суда Киева (ОАСК). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Верховную раду Украины.

«Президент подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева и о создании Киевского городского окружного админсуда», — говорится в сообщении.

Киевский суд известен решениями, которые неоднозначно оценивались на Украине. В частности, именно этот орган отменил переименование проспектов в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича, национализацию Приватбанка, а также переименование канонической Украинской православной церкви.