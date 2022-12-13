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11:45, 13 декабря 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзор попросили проверить возможность разблокировать Twitter

Депутат Ткачев попросил Роскомнадзор проверить Twitter по вопросу снятия блокировки

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Антон Ткачев попросил Роскомнадзор проверить соцсеть Twitter на возможность снятия блокировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ткачев направил главе Роскомнадзора соответствующий запрос.

Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter на территории России 4 марта. Помимо того, 1 марта регулятор возобновил замедление работы соцсети на стационарных компьютерах в РФ в связи с распространением на платформе недостоверной информации.

В марте 2021 года Роскомнадзор впервые начал замедлять Twitter в России. Причиной в регуляторе назвали бездействие компании в отношении запрещенной на территории России информации. Ограничения касались работы соцсети на 100 процентах мобильных и на 50 процентах стационарных устройств. Впоследствии замедление скорости на компьютерах было снято.

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Маргарита Щигарева
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