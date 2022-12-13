Роскомнадзор попросили проверить возможность разблокировать Twitter

Депутат Ткачев попросил Роскомнадзор проверить Twitter по вопросу снятия блокировки

Депутат Госдумы Антон Ткачев попросил Роскомнадзор проверить соцсеть Twitter на возможность снятия блокировки. Об этом сообщает РИА Новости.

Ткачев направил главе Роскомнадзора соответствующий запрос.

Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter на территории России 4 марта. Помимо того, 1 марта регулятор возобновил замедление работы соцсети на стационарных компьютерах в РФ в связи с распространением на платформе недостоверной информации.

В марте 2021 года Роскомнадзор впервые начал замедлять Twitter в России. Причиной в регуляторе назвали бездействие компании в отношении запрещенной на территории России информации. Ограничения касались работы соцсети на 100 процентах мобильных и на 50 процентах стационарных устройств. Впоследствии замедление скорости на компьютерах было снято.