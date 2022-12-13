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18:07, 13 декабря 2022Силовые структуры

Россиянку осудили на четыре года условно за избиение детей веником и поленом

На Урале осудили на 4 года условно многодетную мать, избивающую дочь и пасынка веником

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Каменский районный суд Свердловской области приговорил к четырем годам лишения свободы условно 36-летнюю многодетную мать, избивающая 13-летнюю дочь и 9-летнего пасынка. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Россиянка признана виновной по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание») УК РФ. Она полностью признала виду, раскаялась, но отказалась давать показания.

По данным ведомства, с декабря 2021 по апрель 2022 года фигурантка неоднократно била детей деревянной ручкой веника. Кроме того, в марте 2022 года женщина ударила мальчика поленом, а затем заставила выйти на улицу во двор в холодной одежде.

У фигурантки на иждивении находятся еще двое маленьких детей. В отношении них она не проявляла насилие. Потерпевшая девочка сейчас находится у отца, а мальчик — в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

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Екатерина Власова
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