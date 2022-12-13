Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:44, 13 декабря 2022Мир

Семья Уилана пришла на встречу в Белом доме для разговора о его освобождении

Семья Уилана встретилась с чиновниками Белого дома и Госдепа по поводу его освобождения

Фото: Kevin Fogarty / Reuters

Семья бывшего морского пехотинца США Пола Уилана, осужденного в России по обвинению в шпионаже, в понедельник встретилась с представителями администрации президента страны Джо Байдена и Госдепартамента на фоне возобновившихся призывов освободить его из-под стражи. Об этом 13 декабря пишет The Hill.

Высокопоставленный чиновник в Белом доме подтвердил The Hill, что на встрече обсуждалось его освобождение. Представитель Госдепартамента Нед Прайс во время брифинга в понедельник тоже подчеркивал, что Вашингтон будет «творчески» и «неустанно» пытаться обеспечить возвращение Уилана домой.

В конце прошлой недели Москва и Вашингтон обменялись россиянином Виктором Бутом, осужденным в США за продажу оружия, и американской баскетболисткой Бриттни Грайнер. После освобождения девушки Уилан сказал, что он «очень разочарован», что его освобождением не занимаются, но при этом рад за Грайнер.

Уилан провел уже четыре года в заключении в России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Оценен шанс России вернуть лидерство в поставках газа в Евросоюз
Марочко заявил о саботаже приказов командования ВСУ со стороны украинцев
Раскрыта стоимость передержки питомца в новогоднюю ночь
Зеленского обвинили в использовании СБУ для сохранения власти
В ДНР рассказали о приближающемся поражении Украины
Twitter распустил совет по доверию и безопасности
Названа идеальная поза для мягкого секса
Блогерша показала простой способ скрыть второй подбородок
Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы из-за денег
Директор российской школы провел урок химии и случайно отравил учеников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.