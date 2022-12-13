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05:00, 13 декабря 2022Забота о себе

Психотерапевт назвал причины зимних проблем со сном

Психотерапевт объяснил, что зимой сон становится хуже из-за дефицита мелатонина

Фото: Shane / Unsplash

Из-за дефицита мелатонина сон зимой становится хуже, объяснил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев. Причины зимних проблем со сном он назвал для «Ленты.ру».

По данным исследования сервиса СБЕР ЕАПТЕКА, проведенного совместно со «СберЗдоровьем», с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном. Исследование показало, что продажи снотворных осенью выросли на 35 процентов по сравнению с летом, показав самый большой рост в ноябре. Число обращений к сомнологам также увеличилось почти на четверть, а спрос на успокаивающие препараты — в полтора раза.

Нурдаев напомнил, что осенью и зимой в России солнечных дней значительно меньше, чем летом, и темнеет заметно раньше. В результате гормональный фон пробуждает в человеке желание «впасть в спячку». «Все потому, что в темное время суток вырабатывается мелатонин — так называемый "гормон сна". В ясный же день в большем количестве выделяется серотонин. Благодаря этому люди чувствуют себя в приподнятом настроении, а значит — более активными», — объяснил он.

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Психотерапевт также добавил, что солнечные лучи, попадая на сетчатку глаза, запускают в организме множество процессов и, в частности, помогают проснуться.

Чтобы побороть сонливость, врач посоветовал на постоянной основе соблюдать гигиену сна: не использовать гаджеты за два часа до сна, создавать комфортную зону для сна, которая будет ассоциироваться только с отдыхом, а также за четыре часа до отхода ко сну уделять внимание кардио-нагрузкам. «Если бессонница сохраняется на протяжении более четырех недель, необходимо обратиться к специалистам по ментальному здоровью: психологам и психотерапевтам», — заключил Нурдаев.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов опроверг устоявшееся мнение о том, во сколько нужно ложиться спать. По его словам, главное условие для здорового сна — соблюдать режим и следить за его продолжительностью.

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Александра Лисица
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