Сомнолог опроверг устоявшееся мнение о времени отхода ко сну

Сомнолог Роман Бузунов уверен, что главное для здорового сна соблюдать режим

Главное условие для здорового сна — соблюдать режим и следить за его продолжительностью, уверен врач-сомнолог Роман Бузунов. В ролике на своем YouTube-канале он опроверг устоявшееся мнение о том, во сколько нужно ложиться спать.

Бузунов отметил, что многие поддаются заблуждению, что засыпать нужно непременно до полуночи. По мнению врача, время отхода ко сну не играет роли.

«Считается, что у людей, которые раньше ложатся, происходит продукция мелатонина, поэтому ценность сна до полуночи в несколько раз выше, чем ценность сна после. На самом деле — нет», — категорично заявил сомнолог.

Он обратил внимание, что для здорового сна важны его продолжительность и соблюдение режима. То есть неважно во сколько человек лег спать — в 22:00 и проснулся в 6:00 или отправился в постель в два часа ночи и проспал до десяти часов утра. Основной критерий для того, чтобы человек отдохнул, — длительность сна.

Бузунов напоследок отметил, что при соблюдении режима засыпания организм сам подстроится под график.

Ранее норвежские ученые назвали неочевидную замену снотворным средствам. Они выяснили, что люди, которые занимаются спортом, засыпают быстрее, чем те, кто не уделяет времени физической активности.