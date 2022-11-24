Названа неочевидная замена снотворным средствам

Норвежские ученые нашли связь между спортом и быстрым засыпанием

Ученые из Норвежского университета естественных и технических наук в Тронхейме нашли связь между быстрым засыпанием и занятиями спортом. Исследование, в котором они назвали неочевидную замену снотворным средствам, приводит Daily Mail.

Специалисты в течение 14 лет изучали медицинские карточки 34 тысяч людей среднего возраста, сравнивая их с базой выписанных норвежцам лекарств. Выяснилось, что за время исследования 5,8 тысячи (около 17 процентов) из них получали снотворные средства по рецепту.

Те участники исследования, которые находились в лучшей физической форме, например, занимались бегом или тяжелой атлетикой, обращались к врачам за рецептурными снотворными на 15 процентов реже. Это, по мнению ученых, может говорить о положительном влиянии тренировок на сон.

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