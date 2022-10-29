Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса

Сомнолог Бузунов посоветовал отказаться при бессоннице от кофеина и дневного сна

На фоне стресса у многих людей развивается бессонница, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые могут помочь с ней справиться.

Симптомы бессонницы

По словам специалиста, для бессонницы характерны следующие симптомы: засыпание более 30 минут, ночные пробуждения с общей длительностью бодрствования более 30 минут, ранние утренние пробуждения за 30 минут до звонка будильника, поверхностный, неосвежающий сон.

В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение, раздражительность, перечислил врач.

«В свою очередь, бессонница еще больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич», — поделился Бузунов.

Что предпринимать

Так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания, обратил внимание сомнолог. Чтобы успокоить нервную систему, нужно отказаться от кофеина — он снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса.

Напоминание о стрессе — мощный раздражитель нервной системы, поэтому стоит отказаться и от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими людьми. «Проблемы надо решать, а не переживать по их поводу», — отметил врач. Также он посоветовал сократить просмотр новостей, вызывающих стресс, до 15 минут в день. При этом лучше просматривать их в первой половине дня.

Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность — эффективный способ «переработать» стресс и стать спокойнее, так как во время нее разрушаются гормоны тревоги (кортизол, адреналин и другие). Заниматься спортом желательно минимум по 30-40 минут в день 5 раз в неделю Роман Бузунов врач-сомнолог

Необходимо создать четкий режим, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. При этом, длительность пребывания в постели должна быть всегда такой же, как обычно в рабочий день.

Не стоит «насильно» пытаться погружать себя в сон, если вы ложитесь и не можете уснуть, убежден врач. Лучше стараться подходить к процессу засыпания как можно более пассивно, без сосредоточения на нем. «Контроль и попытки засыпания только вредят», — подчеркнул он.

Если ночью вам не спится, не лежите в постели. Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным — например, чтением книги или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь. Ничего страшного, если на следующий день вы встанете невыспавшимся. Зато на следующую ночь поспите лучше Роман Бузунов врач-сомнолог

Врач также посоветовал не спать днем, даже если очень хочется. Иначе, по его словам, можно нарушить процесс засыпания вечером.

«Если причина стресса — это ситуация, которую вы способны решить, то составьте четкий план действий по ее преодолению. И не забывайте: даже если она огромная и страшная, то с нею можно справиться постепенно, мелкими шажками. Как любят говорить бизнес-тренеры, "слона надо есть по кусочкам"», — высказался профессор.

Когда обращаться к врачу

Одна ночь без сна — не повод идти к врачу, отметил специалист. Для 30 процентов населения реагировать на стресс кратковременной потерей сна — это нормально. «Обычно это одна-две ночи. Это называется "реактивный сон" и является физиологической особенностью некоторых людей», — уточнил он.

Если расстройство сна появилось недавно, врач рекомендовал немедленно прибегнуть к советам, обозначенным выше. По его словам, в течение двух-трех недель состояние сна в большинстве случаев улучшается.

«Если же стресс слишком сильный, или у бессонницы в дополнение к стрессу есть другие причины, то иногда человек не может справиться самостоятельно. Таким образом, если через 2-3 недели от начала выполнения рекомендаций сон не восстанавливается, необходимо обратиться к сомнологу», — подытожил Бузунов.

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