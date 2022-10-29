Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса
На фоне стресса у многих людей развивается бессонница, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые могут помочь с ней справиться.
Симптомы бессонницы
По словам специалиста, для бессонницы характерны следующие симптомы: засыпание более 30 минут, ночные пробуждения с общей длительностью бодрствования более 30 минут, ранние утренние пробуждения за 30 минут до звонка будильника, поверхностный, неосвежающий сон.
В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение, раздражительность, перечислил врач.
«В свою очередь, бессонница еще больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич», — поделился Бузунов.
Что предпринимать
Так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания, обратил внимание сомнолог. Чтобы успокоить нервную систему, нужно отказаться от кофеина — он снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса.
Напоминание о стрессе — мощный раздражитель нервной системы, поэтому стоит отказаться и от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими людьми. «Проблемы надо решать, а не переживать по их поводу», — отметил врач. Также он посоветовал сократить просмотр новостей, вызывающих стресс, до 15 минут в день. При этом лучше просматривать их в первой половине дня.
Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность — эффективный способ «переработать» стресс и стать спокойнее, так как во время нее разрушаются гормоны тревоги (кортизол, адреналин и другие). Заниматься спортом желательно минимум по 30-40 минут в день 5 раз в неделю
Необходимо создать четкий режим, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. При этом, длительность пребывания в постели должна быть всегда такой же, как обычно в рабочий день.
Не стоит «насильно» пытаться погружать себя в сон, если вы ложитесь и не можете уснуть, убежден врач. Лучше стараться подходить к процессу засыпания как можно более пассивно, без сосредоточения на нем. «Контроль и попытки засыпания только вредят», — подчеркнул он.
Если ночью вам не спится, не лежите в постели. Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным — например, чтением книги или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь. Ничего страшного, если на следующий день вы встанете невыспавшимся. Зато на следующую ночь поспите лучше
Врач также посоветовал не спать днем, даже если очень хочется. Иначе, по его словам, можно нарушить процесс засыпания вечером.
«Если причина стресса — это ситуация, которую вы способны решить, то составьте четкий план действий по ее преодолению. И не забывайте: даже если она огромная и страшная, то с нею можно справиться постепенно, мелкими шажками. Как любят говорить бизнес-тренеры, "слона надо есть по кусочкам"», — высказался профессор.
Когда обращаться к врачу
Одна ночь без сна — не повод идти к врачу, отметил специалист. Для 30 процентов населения реагировать на стресс кратковременной потерей сна — это нормально. «Обычно это одна-две ночи. Это называется "реактивный сон" и является физиологической особенностью некоторых людей», — уточнил он.
Если расстройство сна появилось недавно, врач рекомендовал немедленно прибегнуть к советам, обозначенным выше. По его словам, в течение двух-трех недель состояние сна в большинстве случаев улучшается.
«Если же стресс слишком сильный, или у бессонницы в дополнение к стрессу есть другие причины, то иногда человек не может справиться самостоятельно. Таким образом, если через 2-3 недели от начала выполнения рекомендаций сон не восстанавливается, необходимо обратиться к сомнологу», — подытожил Бузунов.
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