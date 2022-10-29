Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:30, 29 октября 2022Забота о себе

Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса

Сомнолог Бузунов посоветовал отказаться при бессоннице от кофеина и дневного сна

Фото: Kinga Cichewicz / Unsplash

На фоне стресса у многих людей развивается бессонница, рассказал врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы, которые могут помочь с ней справиться.

Симптомы бессонницы

По словам специалиста, для бессонницы характерны следующие симптомы: засыпание более 30 минут, ночные пробуждения с общей длительностью бодрствования более 30 минут, ранние утренние пробуждения за 30 минут до звонка будильника, поверхностный, неосвежающий сон.

В результате плохого ночного сна в течение дня человек отмечает разбитость, сниженную работоспособность, плохое настроение, раздражительность, перечислил врач.

«В свою очередь, бессонница еще больше снижает устойчивость человека к стрессу, постепенно развивается тревожное или даже депрессивное состояние. В более редких случаях на фоне стресса усиливаются проявления других имеющихся расстройств сна, таких как снохождение, сноговорение, ночные кошмары, сонный паралич», — поделился Бузунов.

Материалы по теме:
Стресс вгоняет людей в апатию. Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
Стресс вгоняет людей в апатию.Почему возникает безразличие к жизни и что с этим делать?
11 октября 2022
Райану Рейнолдсу — 46. Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
Райану Рейнолдсу — 46.Как ему удается выглядеть на 25 и добиваться успеха, несмотря на свою тревожность?
22 октября 2022

Что предпринимать

Так как причиной бессонницы является стресс, нужно направить на него основной вектор своего внимания, обратил внимание сомнолог. Чтобы успокоить нервную систему, нужно отказаться от кофеина — он снижает порог возбудимости нервной системы и усиливает степень стресса.

Напоминание о стрессе — мощный раздражитель нервной системы, поэтому стоит отказаться и от бурных, но бессмысленных обсуждений проблем с окружающими людьми. «Проблемы надо решать, а не переживать по их поводу», — отметил врач. Также он посоветовал сократить просмотр новостей, вызывающих стресс, до 15 минут в день. При этом лучше просматривать их в первой половине дня.

Нужно внедрить в свой образ жизни физические нагрузки или увеличить их интенсивность. Физическая активность — эффективный способ «переработать» стресс и стать спокойнее, так как во время нее разрушаются гормоны тревоги (кортизол, адреналин и другие). Заниматься спортом желательно минимум по 30-40 минут в день 5 раз в неделю

Роман Бузуновврач-сомнолог

Необходимо создать четкий режим, чтобы ложиться и вставать в одно и то же время. При этом, длительность пребывания в постели должна быть всегда такой же, как обычно в рабочий день.

Не стоит «насильно» пытаться погружать себя в сон, если вы ложитесь и не можете уснуть, убежден врач. Лучше стараться подходить к процессу засыпания как можно более пассивно, без сосредоточения на нем. «Контроль и попытки засыпания только вредят», — подчеркнул он.

Если ночью вам не спится, не лежите в постели. Вставайте, включите свет, займитесь чем-нибудь спокойным — например, чтением книги или хозяйственными делами. Захочется спать — вот тогда ложитесь. Ничего страшного, если на следующий день вы встанете невыспавшимся. Зато на следующую ночь поспите лучше

Роман Бузуновврач-сомнолог

Врач также посоветовал не спать днем, даже если очень хочется. Иначе, по его словам, можно нарушить процесс засыпания вечером.

«Если причина стресса — это ситуация, которую вы способны решить, то составьте четкий план действий по ее преодолению. И не забывайте: даже если она огромная и страшная, то с нею можно справиться постепенно, мелкими шажками. Как любят говорить бизнес-тренеры, "слона надо есть по кусочкам"», — высказался профессор.

Материалы по теме:
Как быстро заснуть и хорошо выспаться? Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
Как быстро заснуть и хорошо выспаться?Что нужно знать, чтобы побороть бессонницу: способы и техники от сомнолога
15 сентября 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Когда обращаться к врачу

Одна ночь без сна — не повод идти к врачу, отметил специалист. Для 30 процентов населения реагировать на стресс кратковременной потерей сна — это нормально. «Обычно это одна-две ночи. Это называется "реактивный сон" и является физиологической особенностью некоторых людей», — уточнил он.

Если расстройство сна появилось недавно, врач рекомендовал немедленно прибегнуть к советам, обозначенным выше. По его словам, в течение двух-трех недель состояние сна в большинстве случаев улучшается.

«Если же стресс слишком сильный, или у бессонницы в дополнение к стрессу есть другие причины, то иногда человек не может справиться самостоятельно. Таким образом, если через 2-3 недели от начала выполнения рекомендаций сон не восстанавливается, необходимо обратиться к сомнологу», — подытожил Бузунов.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала способы справиться с заеданием стресса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Посол Антонов призвал США вернуть свое ядерное оружие из других стран
Российский футболист рассказал об отношении к русским в США
Сомнолог назвал способы справиться с бессонницей на фоне стресса
Псаки заявила о беспокойстве демократов возможными результатами выборов в США
Российские войска отбили попытку наступления ВСУ в ЛНР
Латвия заявила о нежелании вести диалог с Путиным
В США выступили против перевода Украине изъятых активов россиян
Подмосковные врачи спасли пенсионерку с опухолью объемом 2,5 литра
Украина перешла на самую дальнобойную артиллерию
Юрист предупредил россиян о штрафах банков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.