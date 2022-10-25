Россиянам подсказали способы справиться с заеданием стресса

Нутрициолог Свиридова: с перееданием можно бороться с помощью прогулок и других способов

С перееданием из-за стресса можно бороться с помощью прогулок, рассказала нутрициолог, внешний консультант подписки «Пакет» от Х5 Елена Свиридова. Этот и другие способы справиться с заеданием негативных эмоций она подсказала в материале для «Ленты.ру».

Свиридова напомнила, что во время стрессовой ситуации или опасности в крови человека начинает резко вырабатываться гормон кортизол. «Так организм включает защитные функции и концентрирует внутренние резервы. Это приводит к быстрому всплеску энергии, активизации функций памяти, резкому повышению иммунитета и пониженной чувствительности к боли», — объяснила она, добавив, что при повышении уровня кортизола может и захотеться съесть что-то сладкое, соленое или жирное независимо от того, голоден человек или нет.

По словам нутрициолога, облегчение из-за этого наступит ненадолго. «Просто мозг заставляет что-то перекусить, насытиться и, таким образом, подготовиться к потенциально опасной ситуации. Ежедневные кризисные ситуации и отсутствие других способов справиться с ними могут привести к постоянно высокому уровню кортизола и, как следствие, к перееданию», — предупредила россиян Свиридова, добавив, что таким образом стресс может влиять на пищевое поведение и приводить к увеличению веса.

Чтобы справиться с постоянным заеданием стресса, специалист порекомендовала при желании срочно съесть сладкое подождать полчаса, чтобы мозг успокоился, а уровень кортизола снизился. Кроме того, продолжила она, перекус можно заменить прогулкой или занятиями спортом. «Физическая активность помогает справиться с переживаниями и снизить уровень стресса», — пояснила нутрициолог.

Если аппетит не уходит, нездоровый перекус можно заменить фруктами или теплой водой, отметила она. «Уберите продукты-провокаторы. Не держите рядом конфеты, печенье, батончики — те продукты, которые могут попасться на глаза и вызвать желание перекусить», — заключила Свиридова.

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