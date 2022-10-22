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14:09, 22 октября 2022Забота о себе

Российский диетолог развеяла миф о необходимости запасаться жиром перед зимой

Главный диетолог депздрава Москвы развеяла миф о необходимости запасаться жиром к зиме

Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Globallookpress.com

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова развеяла миф о необходимости для россиян запасаться жиром перед зимними холодами. Ее слова в субботу, 22 октября, цитирует АГН «Москва».

Она отметила, что повышать калорийность нужно тем, кто занимается тяжелым физическим трудом на морозе. При этом большинство жителей мегаполисов обычно не работают на холоде и большую часть времени проводят в теплых помещениях и транспорте. Из-за плохой погоды они реже, чем летом и весной, выходят на улицу, что снижает уровень физической активности.

«Сезонное увеличение калорийности рациона для подавляющего большинства людей не является оправданным», — заключила Стародубцева, напомнив, что ожирение ведет к развитию связанных с ним заболеваний.

Диетолог посоветовала россиянам избегать переедания, соблюдать режим сна, есть сбалансированную пищу, отказаться от курения и злоупотребления алкоголем, а также заниматься спортом.

Ранее диетолог Салли О'Нил перечислила три простых и действенных правила успешного похудения. В первую очередь она посоветовала отказаться от полуфабрикатов.

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Елизавета Новикова
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