Россиянка побывала на Кубе и описала поездку словами «разврат и бедность»

Читательница «Тонкостей туризма» поехала на Кубу и пожаловалась на уровень преступности

Российская туристка побывала вместе с мужем на популярном курорте Варадеро на Кубе и описала его фразой «разврат и бедность». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, тур на Кубу они взяли спонтанно, решив познакомиться с новой страной. Поездка обошлась супругам в 201 тысячу рублей на двоих, однако девушка оказалась разочарована и не поняла, «кому нравится тут отдыхать». Она пожаловалась, что такси в стране не бюджетное, поездки по местным достопримечательностям выходят дорогими, а на улицах «смотреть особо нечего».

Автор также рассказала о жизни местных на карибском курорте, уточнив, что население деградирует и бедствует. Туристка разочаровалась тотальной цензурой, нехваткой продуктов питания, уровнем преступности и проституции. «Тут можно продолжать бесконечно, жалко людей, и отдыхать в окружении всего этого не очень хочется, какой-то пир во время чумы», — посчитала она.

Путешественница также раскритиковала отель, в котором «номера в плачевном состоянии» и пахнет сыростью. Один из двух бассейнов был огорожен из-за загрязнения. Постояльцами отеля в основном были местные, которые вели себя неподобающе, считает автор. Они приходили на пляж голышом, развратно танцевали и откровенно целовались.

«Алкоголь почти весь контрафактный, разливается по бутылкам из больших канистр непонятного происхождения. В отеле было несколько случаев отравления алкоголем. Мы старались пить только бутилированное пиво», –– заключила путешественница.

Тем не менее она выделила и плюсы отдыха. К достоинствам курортной деревни она отнесла чистый пляж и аниматоров, которые устраивали профессиональные и интересные шоу.

Ранее в октябре отечественная путешественница побывала на Кубе и рассказала, что за два пандемийных года ситуация с отдыхом на острове «особо не изменилась». Туристка призналась, что отдых на острове Свободы обошелся ей дорого — за 10 дней в трехзвездочном отеле с завтраками она отдала 203 тысячи рублей на двоих.