Германия одобрила сделку с США по закупке истребителей F-35

Бюджетный комитет бундестага одобрил сделку ФРГ с США по закупке истребителей F-35

Бюджетный комитет бундестага одобрил сделку Германии с США по закупке истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По информации агентства, стоимость контракта оценивается в 10 миллиардов евро. Отмечается, что Берлин планирует закупить у Вашингтона 35 истребителей, а также ракеты и другое вооружение и оборудование. Первые восемь F-35 планируется поставить ФРГ в 2026 году.

Сделка по закупке самолетов у американской стороны — один из первых крупных проектов, в рамках которого Германия получит финансирование из специального фонда для немецких вооруженных сил.

Ранее сообщалось, что Германия выделила 10 миллиардов евро (более 638 миллиардов рублей) на покупку 35 американских истребителей F-35A Lightning II. Согласно правительственному документу, помимо самолетов Германия получит ракеты класса «воздух-земля», а также наземную инфраструктуру.