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12:12, 14 декабря 2022Культура

Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу

PageSix: Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу

Фото: Gonzales Photo / Lasse Lagon / Imago / Globallookpress.com

27-летняя британская певица Дуа Липа начала встречаться с рэпером Джеком Харлоу. Об этом пишет PageSix.

Как отмечает издание, звезды вступили в отношения после встречи Variety Hitmakers в Лос-Анджелесе, которая состоялась в ноябре. По словам источников, с тех пор музыканты «постоянно общаются».

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Инсайдеры также отмечают, что Харлоу «очень заинтересован» в Дуа Липе и решительно собирается продолжать роман, поскольку он «всегда был ее поклонником».

Возлюбленные также были замечены по отдельности в одном из ресторанов в Нью-Йорке. Это произошло на следующий день после выступления певицы на Z100 Jingle Ball, куда прилетел рэпер.

Недавно девушку застали на свидании с комиком Тревором Ноа, заподозрив пару в романе. Однако вскоре эта информация была опровергнута. Источники сообщили, что встреча была дружеская. До Харлоу Дуа Липа встречалась с братом моделей Джиджи и Беллы Хадид Анваром. Пара рассталась в декабре 2021 года после двух лет отношений.

Ранее было названо имя новой возлюбленной рэпера Тимати.

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Дениза Мацаева
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