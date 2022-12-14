Назван день выхода третьего сезона сериала «Королевство. Исход» Ларса фон Триера

Назван день премьеры в Okko и на Кинопоиске третьего сезона сериала «Королевство. Исход»

В онлайн-кинотеатре Okko и на сервисе Кинопоиск 17 декабря состоится премьера первых трех эпизодов третьего и финального сезона легендарного сериала «Королевство» основного провокатора европейского кино, датского режиссера Ларса фон Триера.

Третий сезон постмодернистского хоррора получил название «Королевство. Исход». Первые два сезона проекта вышли в 1990-х. Спустя 25 лет режиссер снял новый пятисерийный сезон, который пытается ответить на вопросы из предыдущих частей, но оставляет зрителя не менее запутавшимся, смятенным, одновременно пугает, завораживает и заставляет смеяться. Премьера третьего сезона проекта прошла в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля. Прокатом «Королевства» в России занимается творческое объединение Arthouse и Кинокомпания RWV FILM.

В центре сюжета сериала Королевский госпиталь Копенгагена 25 лет спустя — персонал и пациенты нейрохирургического отделения больницы. Главной героине, пожилой женщине-лунатику Карен, предстоит спасти больницу от разрушения. Сезон с подзаголовком «Исход» призван ответить на все вопросы предыдущих частей и показать, сможет ли больница устоять.

Первый сезон «Королевства» вышел в 1994 году, второй — в 1997-м. Это телевизионный проект, придуманный Триером в самом начале своего режиссерского пути – всемирная слава обрушилась на датчанина только в 1996 году, после того как его фильм «Рассекая волны» получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Все события сериала происходят в реально существующем Королевском госпитале Копенгагена — в Ригшоспиталете (Rigshospitalet), который сами датчане сокращают до Riget, что с датского переводится как «королевство». Подразумевается, что больница предназначена для всех подданных Датского королевства. Тем не менее Триер придерживается своей легенды, по которой «Королевство» если и отсылает к царству, то скорее к царству мертвых.

Первые два сезона «Королевства», которые будут доступны для просмотра пользователям Okko и Кинопоиска с 17 декабря, познакомят зрителей с пожилой пациенткой, которая общается с духом убитой девочки, сотрудницей больницы, забеременевшей от привидения, патологоанатомом, одержимым идеей добыть печень с редкой опухолью, с ненавидящем датчан хирургом из Швеции. Медики устраивают собрания тайного оккультного общества, родители убивают детей, всюду ощущается присутствие зла.

Первые сезоны проекта не имели финала и обрывали на полуслове. Третий сезон планировалось снять еще в 90-х, но в силу ряда факторов — среди которых, например, смерть исполнителей главных ролей, актеров Эрнста-Хуго Ярегорда и Кирстена Рольффеса, — съемки приостановили. Триер написал сценарий третьего сезона, но телеканал Danmarks Radio долго откладывал решение о начале съемок. После смерти постоянных актёров продолжение стало невозможным. Сценарий был отправлен продюсерам «Королевского госпиталя» Стивена Кинга.