В Молдавии заявили об отсутствии выгоды для страны оставаться в СНГ

Глава МИД Молдавии заявил, что не видит выгоды для страны оставаться в СНГ

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит выгод для республики в членстве в СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, что внутренние дискуссии о будущем страны еще идут. Глава МИД подчеркнул, что выход или присоединение к международным организациям является прерогативой парламента страны. «Лично я выгод для Республики Молдова в этой организации не вижу», — сказал Попеску.

Он также добавил, что на практике «Молдавия не присутствует в СНГ ни политически, ни экономически». Глава МИД отметил, что главной целью властей Молдавии является вступление страны в Евросоюз. В связи с этим все остальные организации и международные соглашения рассматриваются в данном контексте.