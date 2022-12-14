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00:44, 15 декабря 2022Мир

В Молдавии заявили об отсутствии выгоды для страны оставаться в СНГ

Глава МИД Молдавии заявил, что не видит выгоды для страны оставаться в СНГ

Фото: Stefani Reynolds / Pool / Reuters

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску заявил, что не видит выгод для республики в членстве в СНГ. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, что внутренние дискуссии о будущем страны еще идут. Глава МИД подчеркнул, что выход или присоединение к международным организациям является прерогативой парламента страны. «Лично я выгод для Республики Молдова в этой организации не вижу», — сказал Попеску.

Он также добавил, что на практике «Молдавия не присутствует в СНГ ни политически, ни экономически». Глава МИД отметил, что главной целью властей Молдавии является вступление страны в Евросоюз. В связи с этим все остальные организации и международные соглашения рассматриваются в данном контексте.

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Марина Совина
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