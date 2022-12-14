Моргенштерн решил избавиться от дома в России

Рэпер Моргенштерн выставил на продажу дом в Москве за 80 миллионов рублей

Российский рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов) решил избавиться от дома в Новой Москве. Музыкант выставил недвижимость на продажу за 80 миллионов рублей, сообщает MSK1.RU.

Объявление о продаже появилось на ЦИАН. Именно в этом доме проводились съемки клипа на песню Моргенштерна Cadillac. Объект находится в коттеджном поселке в городе Троицке. Площадь самого дома составляет 400 квадратных метров, а площадь участка, на котором он располагается — 13 соток. Помимо основного здания на территории имеется бассейн.

Внутри дома три спальни. Их дополняют смежная с кухней гостиная, оснащенная специальной зоной для кинотеатра и камином, спа-зона с сауной и игровая комната. Интерьер отличается просторными помещениями с большими окнами и стенами, оформленными в белый цвет.

Моргенштерн приобрел дом летом 2021 года. Тогда рэпер опубликовал серию фото и видео, на которых показал наличные для покупки недвижимости.