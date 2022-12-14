Жители Московского региона бросились скупать жилье на популярном курорте

Спрос на покупку жилья в Дубае в Московском регионе вырос на 204,09 процента

За одиннадцать месяцев 2022 года спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны жителей Московского региона подскочил на 204,09 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что они бросились скупать жилье на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили аналитики компании Skolkovo Realty.

По словам экспертов, пик спроса в нынешнем году пришелся на март. Тогда число запросов, связанных с приобретением недвижимости в Дубае, было на 48,44 процента выше, чем среднемесячное число обращений со стороны жителей Москвы и Подмосковья в текущем году. Кроме того, в третьем месяце 2022-го было зафиксировано наиболее резкое увеличение числа запросов, начиная с июня 2021-го положительная динамика по сравнению с февралем составила 120,9 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, по итогам ноября количество обращений, связанных с покупкой жилья на курорте, уменьшилось на 19,81 процента относительно октября. При этом показатель одиннадцатого месяца нынешнего года был на 137,79 процента выше, чем параметр за ноябрь предыдущего года.

В декабре эксперты компании Realiste дали советы россиянам по приобретению жилья в Дубае. По словам специалистов, покупателям необходимо понять, приобретают ли они объект для жизни, сдачи в аренду или дальнейших инвестиций, — от этого будет зависеть расположение квартиры.