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17:25, 14 декабря 2022Культура

Кристофер Нолан назвал величайших актеров всех времен

Кристофер Нолан назвал Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего величайшими актерами

Фото: Dave Bedrosian / Globallookpress.com

Режиссер Кристофер Нолан в интервью Total Film назвал величайших актеров всех времен. Его слова передает портал GamesRadar.

По мнению кинематографиста, выдающимися актерами могут считаться Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший — оба артиста играют в грядущем фильме Нолана «Оппенгеймер».

«С тех пор как я впервые встретил его [Киллиана Мерфи], я всегда знал — хотя с тех пор прошло много времени, почти 20 лет, — что он один из величайших актеров не только своего поколения, но и всех времен», — высказался Нолан. Он также признался, что, работая над сценарием, он уже представлял Мерфи, который ранее снялся в его фильмах «Темный рыцарь», «Начало» и «Дюнкерк», в качестве главного героя.

«И я ждал проекта — и я знаю, что он тоже ждал — где мы могли бы сотрудничать с ним как с главным героем, и где я мог бы взвалить на его плечи тяжелую ношу, некий кинематографический вес, и наблюдать за тем, как он несет это бремя. Было так волнительно позвонить Киллиану и сказать: "Вот оно [эта роль]"», — добавил кинодеятель.

Нолан также отметил профессионализм Дауни-младшего. «Все мы знаем, что Роберт Дауни-младший — одна из величайших кинозвезд. Порой забываешь о том, что он величайший актер всех времен. Но наблюдать за тем, как он растворяется в этой игре и в этом персонаже, было невероятным напоминанием о том, какой он потрясающий актер», — отметил режиссер.

Премьера новой картины Нолана состоится 21 июля 2023 года. Фильм расскажет о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.

Ранее стало известно о том, что Кристофер Нолан снял ядерный взрыв для «Оппенгеймера» без спецэффектов.

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Дениза Мацаева
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