Российский первоклассник запутался в пледе и оказался в коме

Первоклассник из Томска запутался в пледе и оказался в медикаментозной коме

Российский первоклассник запутался в пледе и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Томске. По данным канала, 13 декабря родители восьмилетнего мальчика ушли в магазин и ребенок остался дома вместе с несовершеннолетним братом. Вернувшись домой, взрослые обнаружили сына замотанным в плед, который висел на шведской стенке — покрывало обмоталось вокруг шеи ребенка и придушило его. По предположению супругов, ребенок пытался укутаться в покрывало, пока оно висело на перекладине лестницы.

За время ожидания скорой помощи отец попытался самостоятельно реанимировать сына — в результате мальчик начал дышать. В больнице ребенка подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели в медикаментозную кому.

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