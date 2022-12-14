В СПЧ оценили введение ГОСТа для электросамокатов

Кабанов заявил, что введенный для электросамокатов ГОСТ не решает проблему безопасности

Введенный в России ГОСТ для электросамокатов — это правильный шаг, но это не решает проблему безопасности применения на улицах этого средства индивидуальной мобильности (СИМ). Так оценил нововведение член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в своем Telegram-канале.

«Рынок шеринга самокатов (кикшеринга) быстро растущий, с большой доходностью и ему не нужны даже малейшие ограничения и регулирование», — написал член СПЧ.

По его мнению, статистика роста тяжелых и смертельных травм от средств индивидуальной мобильности (СИМ) не интересует бизнесменов и чиновников, которые прикрывают рынок шеринга. В связи с этим принимаются, как считает Кабанов, формальные нормативно-правовые акты, которые не подразумевают наведение полного порядка в использовании СИМ.

В СПЧ не увидели смысла в применении формальных мер для обеспечения безопасности пешеходов и других участников дорожного движения.

13 декабря стало известно, что в России приняли ГОСТ для российских и иностранных электросамокатов и моноколес. В Росстандарте уточнили, что требования принятого документа не будут обязательными, однако соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

В октябре правительство внесло изменения в правила дорожного движения, ограничив скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 километров в час. Движение этих средств теперь регулируется специальными дорожными знаками. Пешеходы получили приоритет при одновременном передвижении с электросамокатом.