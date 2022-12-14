Сбер создаст «Карту жителя Саратовской области»

Совместная работа Сбера и Саратовской области будет направлена на создание карты жителя этого региона. Соответствующее соглашение подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в ходе встречи с Саратовским землячеством и презентации инвестиционного потенциала Саратовской области.

Проект поможет подготовить Саратовскую область к цифровой трансформации, позволит анализировать запросы граждан и предлагать востребованные сервисы и меры социальной поддержки.

«Новый проект в Саратовской области — крупнейший в регионе. Мы тестировали разные варианты и поняли, что это должна быть Карта жителя с использованием технологии Social ID. С ее помощью можно реализовывать разные социальные программы, что мы успешно и делаем в других регионах страны. Удобно, что это может быть любая карта национальной платёжной системы «Мир», совсем не обязательно Сбера. По этой карте регион может предоставлять дополнительные скидки жителям. Благодаря ей становится понятно, какие адресные меры поддержки нужно подкорректировать, и предоставлять уникальные ценовые предложения для жителей и региона в целом», — отметил Кирилл Царев.

В регионе появится единая информационная система для различных государственных и муниципальных структур, будет сформирован реестр поставщиков социальных услуг и сервисов. Платформа откроет удалённый доступ для жителей региона ко многим государственным сервисам и услугам.

«Сбербанк зарекомендовал себя надежным партнером нашего региона. Новый проект создаст дополнительные возможности для жителей Саратовской области, позволит получать меры соцподдержки максимально быстро», — подчеркнул Роман Бусаргин.

