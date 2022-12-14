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17:39, 14 декабря 2022Культура

Названы самые популярные российские сериалы года

Сериал «Почка» с Любовью Аксеновой стал самым популярным на сервисе Kion

Кадр: сериал «Почка»

Онлайн-кинотеатр Kion назвал самые популярные российские сериалы 2022 года. Об этом сообщает «Афиша Daily».

Самым популярным стал проект «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. На второй строчке в рейтинге сервиса оказалась драма Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», а на третьей — шоу «Жизнь по вызову», в котором сыграл Павел Прилучный.

Также в десятку вошли сериалы «Капкан на судью», «Тест на беременность-3», «Переговорщик», «Клиника счастья», «Хрустальный», «Нереалити» и «Коса».

Наиболее ожидаемыми новинками следующего года стали шоу «Почка-2», «Кеша», «Американки», «Комплекс бога», «Меньшее зло», «Единица Монтевидео», продолжение «Сергий против нечисти-2», а также финальный сезон «Теста на беременность».

Ранее киносайт IMDb выложил перечень самых популярных сериалов года. В нем оказались «Очень странные дела», «Дом дракона», «Лучше звоните Солу», «Властелин колец: Кольца власти», «Эйфория», «Пацаны», «Лунный рыцарь», «Песочный человек», «Озарк» и «Изобретая Анну».

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Марина Погосян
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