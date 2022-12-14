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18:20, 14 декабря 2022Мир

США уличили в незаконном финансировании президентских выборов во Франции

Parisien: США уличили в незаконном финансировании выборов президента Франции Макрона

Фото: Michel Spingler / Reuters

Французские правоохранители провели обыски в штаб-квартире правящей партии «Ренессанс» и в парижском филиале американской консалтинговой фирмы McKinsey на предмет фальсификации президентских выборов. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

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«Обыски были проведены в связи с расследованием, касающимся услуг, оказанных фирмой в ходе президентской кампании Эммануэля Макрона в 2017 году», — сообщает газета. Le Parisien указывает, что граждане США, работающие в McKinsey, незаконным образом спонсировали кампанию нынешнего французского лидера.

Отмечается, что расходы президентской предвыборной кампании должны быть ограничены и запротоколированы в соответствии с законами Франции. Тем не менее, американская консалтинговая компания оказывала финансовую поддержку штабу «Ренессанса» в обход существующего законодательства.

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Глеб Бажуткин
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