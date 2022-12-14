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15:34, 14 декабря 2022Бывший СССР

На Украине заявили о выполнении всех законодательных рекомендаций Еврокомиссии

Спикер Рады заявил о принятии всех законопроектов для выполнения рекомендаций Еврокомиссии

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада приняла все системные законопроекты, необходимые республике для выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба Рады.

По его словам, парламентом были приняты законопроекты, касающиеся, в частности, положения национальных меньшинств, борьбы с отмыванием денег, проведения реформы судебной системы, а также реформы Конституционного суда.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла во втором и окончательном чтении закон о национальных меньшинствах. По словам депутата украинского парламента Ярослава Железняка, принятие данного документа было одним из условий для возможного вступления Украины в Европейский союз.

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Георгий Нестеров
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