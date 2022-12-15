Литва подпишет крупнейший в истории военный контракт на закупку в США

LRT: Литва закупит РСЗО HIMARS у США на 495 миллионов долларов

Литва подпишет крупнейший в истории вооруженных сил военный контракт для закупки в США реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает LRT.

Контракт на сумму 495 миллионов долларов предполагает закупку восьми РСЗО, а также нескольких типов ракет, в том числе ракет большой дальности, которые поражают цели на расстоянии 300 километров. Литва должна получить первые системы HIMARS в 2025 году.

Документ будет подписан в ходе визита министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса в США, куда он отбыл 14 декабря.

В октябре сообщалось, что Литва закупит у США партию HIMARS на сумму 60 миллионов евро. По словам Анушаускаса, вооружение поставят в Литву в 2025 году. Он отметил, что Вильнюс намерен приобрести отдельную систему и восемь пусковых установок. Аналогичные закупки запланировали Латвия и Эстония.