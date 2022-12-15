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17:57, 15 декабря 2022Экономика

В Альфа-Банке прошел ежегодный онлайн-форум Alfa Digital Open 2022

В Альфа-Банке состоялся ежегодный онлайн-форум Alfa Digital Open 2022

Фото: Альфа-Банк

В Альфа-Банке состоялся ежегодный онлайн-форум Alfa Digital Open 2022, самое крупное мероприятие банка на тему цифровых технологий. Эксперты банка рассказали про digital-сервисы, технологии и людей, которые придумывают и внедряют инновации.

В этот раз они рассказали:

— Как перезапустили мобильный банк Альфа-Онлайн всего за месяц, а не за год.

— Как в банке нашли новые пути дистрибуции и развития приложений.
— Как научили нейросети распознавать мошенничество при помощи продвинутой аналитики. Теперь они делают это в 3 раза эффективнее людей.

— Как дизайн-команда упрощает работу бизнеса при помощи простых решений.

Приглашенные спикеры из VK Tech и Яндекса вместе с командой Альфа-Банка обсудили, как развивать технологичные сервисы для сотрудников.

Посмотреть запись можно по ссылке.

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Татьяна Романова
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