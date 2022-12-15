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12:40, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

В России захотели обязать Apple разрешить установку сторонних приложений

Минцифры захотело обязать Apple разрешить установку приложений из сторонних магазинов

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Минцифры захотело обязать американскую компанию Apple разрешить пользователям в России устанавливать приложения на свои устройства из сторонних магазинов. О том, что ведомство готовит соответствующий законопроект, сообщает РИА Новости.

«Мы сейчас будем готовить законопроект, аналогичный европейскому, по поводу того, что комиссия приняла Digital Markets Act, по которому обязали дать возможность и устанавливать приложения не из App Store, и оплачивать не из App Store. (…) Мы такой законопроект тоже будем сейчас вносить, о том, что на территории Российской Федерации это тоже будет обязательно», — сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Министр также добавил, что ведомство планирует внести законопроект на рассмотрение в Госдуму в первом квартале 2023 года.

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Денис Савосин
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