Товарооборот России и Японии резко сократился

Минфин Японии: товарооборот с Россией в ноябре упал на 35,5% в годовом выражении

В ноябре товарооборот между Россией и Японией снизился на 35,5 процента в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Страна сократила импорт товаров из России на 36,1 процента, а экспорт в Россию — на 34,2 процента.

Япония перестала закупать в России нефть, согласно данным, поставки отсутствуют уже третий месяц подряд. Параллельно упал импорт и других видов топлива: закупки российского угля сократились на 59,5 процента, сжиженного природного газа (СПГ) — на 14,4 процента. Сильнее всего в ноябре были урезаны поставки машинного оборудования (минус 99,9 процента) и электрических проводов и кабелей из России (98 процентов). Также значительно снизился импорт зерновых (86,9 процента) и рыбной продукции (17,5 процента).

При этом Япония нарастила поставки российских овощей — показатель увеличился на на 57,7 процента по сравнению с ноябрем 2021 года. Кроме того, вырос импорт руды цветных металлов (плюс 520,4 процента), а также оптических приборов (452,8 процента). В свою очередь Россия закупила в Японии больше медицинских изделий (плюс 115,7 процента) и автомобилей (7,7 процента). Однако сильно сократились поставки японского электрооборудования, автомобильных деталей и резины.

В прошлом месяце Япония значительно увеличила экспорт медицинских изделий в Россию — на 804,1 процента, а экспорт генераторов, аудио- и видеоаппаратуры, наоборот, снизился. Экспорт автомобилей в октябре вырос на 20,8 процента.