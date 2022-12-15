В Канаде мужчину обвинили в гибели семилетней беженки с Украины

В Канаде мужчину обвинили в том, что он насмерть сбил семилетнюю украинскую беженку

В канадском городе Монреаль мужчине предъявили обвинение в убийстве семилетней беженки с Украины. Об этом сообщает телеканал CBC.

По данным следствия, 45-летний мужчина насмерть сбил девочку, после чего скрылся с места преступления. «Хуан Мануэль Бессера Гарсиа предстал перед судом 14 декабря, где ему предъявили обвинение в том, что он покинул место аварии с летальным исходом... Он останется под стражей и в четверг снова предстанет перед судом», — говорится в публикации.

Авария произошла утром 13 декабря, когда семилетняя Мария Легенковская шла в школу, уточняется в материале. После случившегося медсестры и врач из ближайшей больницы оказали пострадавшей первую помощь, однако спасти ее не удалось и девочка скончалась. Гарсиа позже сдался полиции и был допрошен следователями. В зале суда мужчина попросил предоставить ему переводчика со знанием испанского языка.

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