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11:06, 15 декабря 2022Силовые структуры

Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы

В подмосковном Раменском полицейский УВД на метрополитене покончил с собой в день свадьбы

Фото: Shutterstock

В подмосковном Раменском невеста обнаружила тело инспектора УВД на метрополитене. Об этом сообщает MK.RU.

Мужчина в понедельник, 12 декабря, созвонился с подругой и сказал ей, что заедет домой за обручальными кольцами, а затем перестал отвечать на ее звонки. На следующий день у правоохранителя была назначена свадьба. Девушка поехала к нему и нашла в квартире мертвого жениха.

По предварительной версии полицейский покончил с собой. Начата проверка по установлению обстоятельств произошедшего и причин, толкнувших россиянина на совершение суицида.

10 октября сообщалось, что в Московской области 42-летний патрульный линейного отдела полиции покончил с собой. Тело старшего сержанта обнаружили в доме, расположенном в деревне в Орехово-Зуевском районе. Известно, что рядом с телом нашли предсмертную записку.

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Любовь Ширижик
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